Controlli Alto impatto a Udine e in Friuli: quasi 500 persone identificate

Proseguono in tutta la provincia di Udine i servizi straordinari di controllo del territorio denominati “Alto Impatto”, messi in campo dalla Polizia di Stato con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e prevenire situazioni di illegalità nelle aree considerate più sensibili.

Nelle ultime due settimane le attività si sono concentrate in diversi comuni del territorio provinciale, anche alla luce delle analisi svolte nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. I controlli hanno interessato in particolare alcune zone urbane, parchi pubblici e aree ritenute critiche.

I controlli nei comuni della provincia

Le operazioni sono state svolte in più giornate e in diversi centri della provincia. In particolare, i servizi sono stati effettuati venerdì 27 febbraio nei comuni di Gemona del Friuli e Trasaghis, sabato 28 febbraio a Tolmezzo, martedì 3 marzo a Udine e mercoledì 4 marzo a Pradamano, località recentemente oggetto di attenzione nel corso delle riunioni sulla sicurezza provinciale.

Le attività hanno previsto servizi straordinari di prevenzione e controllo con un impiego congiunto di diverse forze di polizia. Alle operazioni hanno partecipato il personale della Questura di Udine, i Commissariati di Cividale del Friuli e Tolmezzo, la Polizia Ferroviaria, gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri, alle unità cinofile della Guardia di Finanza e agli agenti delle polizie locali dei comuni coinvolti.

Quasi 500 persone identificate

Nel corso dei controlli sono state identificate complessivamente 496 persone, mentre 170 veicoli sono stati sottoposti a verifica. Gli agenti hanno inoltre effettuato controlli all’interno di 15 esercizi pubblici presenti nelle zone interessate dalle operazioni.



Durante i servizi svolti a Udine, nell’area di Borgo Stazione, un cittadino marocchino è stato segnalato alla Prefettura ai sensi dell’articolo 75 del Dpr 309/90 perché trovato in possesso di sostanza stupefacente. Nei controlli effettuati a Tolmezzo e Gemona del Friuli, invece, sono state elevate sette sanzioni per violazioni al Codice della strada.

Presidio costante del territorio

Le operazioni rientrano nel piano di sicurezza volto a mantenere alta l’attenzione sul territorio provinciale. L’attività di prevenzione, sottolineano le forze dell’ordine, proseguirà anche nelle prossime settimane con ulteriori controlli mirati. L’obiettivo resta quello di garantire maggiore sicurezza nelle città e nei centri della provincia, attraverso una presenza costante delle forze di polizia e il monitoraggio delle aree considerate più delicate.