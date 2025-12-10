Serie di Controlli della polizia a Udine, Cividale e Tolmezzo.

Nella scorsa settimana la Polizia di Stato di Udine, nell’ambito dei servizi denominati “Alto Impatto”, ha intensificato i controlli nelle aree urbane del centro di Udine il 2 e il 6 dicembre nella fascia oraria pomeridiana, del centro di Cividale del Friuli il 3 dicembre e di Tolmezzo il 4 dicembre.

Sono stati predisposti servizi di prevenzione e controllo straordinario del territorio che hanno visto l’impiego congiunto del personale della Questura, dei Commissariati di Cividale e Tolmezzo, della Polizia Ferroviaria, dell’Arma dei Carabinieri, e da personale e unità cinofile della Guardia di Finanza e delle diverse Polizie Locali interessate.

I controlli e le violazioni.

Nel corso dei servizi citati sono state controllate circa 430 persone, 162 veicoli, 18 esercizi pubblici e sono stati passati al setaccio diversi parchi e zone delle città, usate come zone di ritrovo ai fini di spaccio e bivacco.

In particolare durante il servizio del 2 dicembre a Udine, sono stati sequestrati ben 60 grammi di hashish. A Tolmezzo nel corso del controllo del territorio un cittadino italiano è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per Daspo Urbano, l’uomo è stato inoltre sanzionato per ubriachezza molesta, in violazione dell’articolo 688 del Codice Penale.

L’iniziativa rientra nel quadro delle azioni di prevenzione e sicurezza urbana disposte dal Questore di Udine, a conferma del costante impegno della Polizia di Stato nel garantire il rispetto della legalità e la tutela dei cittadini.