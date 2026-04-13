Pomeriggio di roghi in Friuli: incendi a Reana, Dignano e Manzano

Pomeriggio di lavoro per i soccorsi in Friuli, dove si sono sviluppati tre distinti incendi tra i comuni di Reana del Rojale, Dignano e Manzano. Le segnalazioni sono arrivate tra le 14:47 e le 16:55 alla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Fvg.

Fiamme lungo il Torre a Reana del Rojale

Il primo allarme è scattato alle 14:47 per una segnalazione partita in località Primulacco, nel comune di Povoletto. La pattuglia della Stazione forestale di Tarcento, giunta sul posto, ha individuato il rogo sulla sponda destra del fiume Torre, in un’area boscata ricadente principalmente nel territorio di Reana del Rojale.

L’incendio, caratterizzato da fiamme basse, è stato prontamente circoscritto. Secondo quanto appurato dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), il fuoco si sta esaurendo in autonomia per carenza di combustibile. Sono ora in corso i rilievi per determinare le cause dell’evento.

Intervento al confine tra Dignano e San Daniele

Alle 16:24 è giunta una seconda segnalazione per un incendio nei pressi del fiume Tagliamento, al confine tra i comuni di Dignano e San Daniele del Friuli. Sul posto è intervenuta la stessa pattuglia ispettoriale di Tarcento, già operativa nel primo intervento, supportata da due squadre dei Vigili del Fuoco di Udine. L’azione congiunta ha permesso di estinguere rapidamente le fiamme, mettendo in sicurezza l’area.

Paura a Manzano: fiamme vicino al Natisone

L’ultima emergenza del pomeriggio si è verificata alle 16:55 a Manzano, nei pressi dell’azienda agricola “La Grande Betulla”. A causa del forte vento, il fuoco si è esteso velocemente a un boschetto limitrofo che costeggia il fiume Natisone.

I Vigili del fuoco, raggiunti successivamente dalla forestale di Tarcento e dal DOS regionale, sono riusciti a domare il rogo. Al momento l’incendio risulta spento, ma sul posto rimangono i presidi del Corpo forestale e dei Vigili del fuoco per le operazioni di bonifica e monitoraggio. Sono stati avvisati i sindaci di tutti i comuni coinvolti nelle operazioni