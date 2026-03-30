Paura nella mattinata di oggi, lunedì 30 marzo, a Gorizia, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno messo in salvo gli occupanti e domato le fiamme evitando conseguenze più gravi.



L’allarme è scattato intorno alle 9.40 in via Alcide De Gasperi, dove i Vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti con una squadra, un’autobotte, un’autoscala e il funzionario di guardia. Giunti sul posto, i soccorritori hanno raggiunto rapidamente l’alloggio interessato: mentre una parte della squadra ha iniziato le operazioni di spegnimento, altri operatori si sono occupati di mettere in sicurezza le persone presenti.

Due persone e quattro cani messi in salvo

Durante le operazioni, i Vigili del fuoco hanno tratto in salvo due persone e quattro cani domestici presenti nell’appartamento. Gli occupanti, dopo essere stati accompagnati all’esterno, sono stati affidati al personale sanitario perché avevano respirato i fumi della combustione.

I due sono stati successivamente trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. A scopo precauzionale sono stati fatti uscire anche altri tre inquilini dello stabile.



L’incendio ha interessato una sola stanza dell’abitazione, adibita a soggiorno. Una volta spente le fiamme, i Vigili del fuoco hanno effettuato la bonifica delle parti coinvolte dal rogo e la messa in sicurezza dell’appartamento e dell’intero edificio. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza.