Incidente tra auto e minicar a Udine, conducente liberata dai Vigili del fuoco

L’incidente ieri sera a Udine, all’incrocio tra viale Tricesimo e via Piemonte.

Incidente nella serata di ieri, mercoledì 23 aprile 2026, a Udine, all’incrocio tra viale Tricesimo e via Piemonte. Coinvolti nello scontro, avvenuto intorno alle 20 e 30, un’auto e una minicar, con quest’ultima che, a seguito dell’impatto, si è rovesciata su un fianco.

Immediato l’intervento di una squadra dei Vigili del fuoco del comando centrale di Udine, giunta sul posto per prestare soccorso. All’arrivo dei pompieri, la conducente della minicar era bloccata all’interno dell’abitacolo, impossibilitata a uscire da sola.

Per liberarla, i Vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare le cesoie idrauliche, procedendo al taglio di parte del tetto e della porzione posteriore del veicolo. Una volta creato un varco, i soccorritori hanno raggiunto la donna e, in stretta collaborazione con il personale sanitario, hanno portato a termine le operazioni di estricazione.

La ferita, una volta liberata, è stata affidata alle cure dei sanitari per gli accertamenti e l’assistenza del caso. Non sono stati resi noti al momento ulteriori dettagli sulle sue condizioni. Concluso il soccorso, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area interessata dall’incidente, al fine di evitare ulteriori rischi per la circolazione.