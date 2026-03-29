Una persona, tentando di spegnere le fiamme, è rimasta ferita in modo lieve.

Paura nel pomeriggio di oggi, domenica 29 marzo, nel cuore di Sacile, dove un principio d’incendio si è sviluppato all’interno di un’attività commerciale in Piazza del Popolo. L’allarme è scattato intorno alle 15:20, quando diverse segnalazioni hanno raggiunto la sala operativa dei Vigili del fuoco di Pordenone.



Sul posto è stata inviata in pochi minuti un’autopompa dalla sede centrale, affiancata dall’autobotte del distaccamento locale di Sacile. All’arrivo, i Vigili del fuoco hanno individuato il focolaio all’interno del negozio e hanno provveduto a domare rapidamente le fiamme, evitando che l’incendio potesse estendersi ad altri locali o edifici circostanti.



Conclusa la fase di spegnimento, le squadre hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza, procedendo con la ventilazione forzata dei locali tramite elettroventilatori per eliminare il fumo accumulato. Successivamente sono stati effettuati controlli strumentali per verificare l’assenza di sostanze nocive derivanti dalla combustione.

Una persona, tentativo di spegnere autonomamente le fiamme, è rimasta ferita in modo lieve riportando alcune ustioni. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario, giunto con ambulanza e automedica, e trasportato al pronto soccorso per le cure e gli accertamenti del caso. Sul luogo dell’intervento sono arrivati anche i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi di competenza. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento.