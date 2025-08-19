L’incendio nella frazione Poianis di Prepotto.

Incendio nel primo pomeriggio a Poianis, frazione del comune di Prepotto. Le fiamme hanno interessato prima una cippatrice alimentata a gasolio, e poi si sono propagate rapidamente ai campi circostanti e a una vicina zona boscata. L’allarme è scattato intorno alle ore 15.10, quando la sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Udine è stata allertata per la presenza delle fiamme in un’area agricola.

Sul posto è immediatamente intervenuta la squadra del distaccamento di Cividale del Friuli che, una volta arrivata, ha constatato l’estensione del rogo ben oltre il macchinario agricolo, coinvolgendo la vegetazione secca dei campi e l’adiacente area boschiva, alimentato anche dal vento presente in zona.

Vista la complessità della situazione, la squadra ha richiesto immediato supporto alla sala operativa: sono così intervenute l’unità AIB (Antincendio Boschivo) e l’autobotte del comando di Udine, nonché una seconda squadra AIB dal comando dei Vigili del Fuoco di Gorizia. Contemporaneamente è stata allertata anche la Protezione Civile Regionale, che ha inviato sul posto un elicottero attrezzato per operazioni antincendio, personale del Corpo Forestale Regionale e squadre di volontari specializzati AIB.

Le operazioni di contenimento e spegnimento sono tuttora in corso e l’intervento coordinato tra Vigili del Fuoco, Forestale e Protezione Civile mira a evitare che l’incendio possa estendersi ulteriormente. La zona interessata, di difficile accesso in alcuni punti, ha reso particolarmente delicata l’azione degli operatori.