Oggi pomeriggio attorno alle 14.30 nella zona di Tramonti di Sopra un parapendista di 32 anni, residente fuori regione, è precipitato in una zona impervia dopo un’improvvisa perdita di quota. Fortunatamente, l’uomo è riuscito ad attivare per tempo il paracadute di emergenza, atterrando senza riportare ferite nei pressi di un rio isolato e difficilmente accessibile.

L’allarme è stato immediatamente lanciato alla Sores, che ha attivato la stazione di Maniago del Soccorso Alpino e l’elisoccorso regionale. Due tecnici del Soccorso Alpino sono stati imbarcati sull’elicottero e successivamente verricellati nei pressi del luogo dell’incidente, tra la vegetazione fitta e i rilievi scoscesi dell’area montana.

Raggiunto il parapendista, i soccorritori hanno verificato le sue condizioni — fortunatamente buone — e hanno proceduto al recupero sia dell’uomo che della vela. L’intervento si è concluso poco prima delle 16, con il trasporto in sicurezza del giovane in una zona accessibile.