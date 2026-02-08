Incendio di rotoballe a Caneva: oltre 26 ore per le operazioni di spegnimento

Il lungo lavoro dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento.

Si sono concluse alle ore 20 di oggi, sabato 8 febbraio 2026, le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ha interessato circa 500 rotoballe di fieno in un’azienda agricola di Caneva, in provincia di Pordenone.

L’allarme era scattato alle 17.30 di ieri, venerdì 7 febbraio, quando le fiamme hanno avvolto la struttura adibita allo stoccaggio del fieno. Sul posto sono immediatamente intervenute più squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone, supportate da rinforzi provenienti dai comandi di Treviso e Gorizia. A supporto delle operazioni è intervenuta anche un’autobotte della base USAF di Aviano.

Grazie al tempestivo e coordinato intervento dei soccorritori, l’incendio è stato contenuto alla sola struttura che ospitava le rotoballe e a due mezzi agricoli, evitando conseguenze ben più gravi alle strutture limitrofe e alla stalla adiacente.

Una volta domate le fiamme, sono iniziate le complesse operazioni di bonifica del materiale incendiato. Le attività, proseguite ininterrottamente per tutta la notte e per l’intera giornata odierna, sono state svolte anche con l’ausilio delle macchine operatrici dei Gruppi Operativi Speciali (GOS) del Comando dei Vigili del Fuoco di Udine. Al termine della bonifica, si è proceduto alla messa in sicurezza delle strutture coinvolte e dell’area circostante.