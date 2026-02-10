Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 11 febbraio

Il meteo in Friuli.

Una giornata all’insegna dell’instabilità quella di mercoledì 11 febbraio in Friuli Venezia Giulia, con condizioni meteo condizionate da una diffusa copertura nuvolosa e precipitazioni a tratti significative, soprattutto nelle prime ore.

Secondo le previsioni, la mattinata si aprirà con cielo da nuvoloso a coperto su gran parte del territorio. Precipitazioni deboli interesseranno la zona montana e la fascia occidentale, mentre piogge moderate sono attese sulla pianura orientale, con fenomeni localmente più abbondanti lungo il confine con la Slovenia. La quota neve si manterrà intorno ai 1000–1200 metri, portando nuove nevicate alle quote medio-alte delle Alpi e Prealpi regionali.

Nel corso del pomeriggio è prevista una graduale cessazione delle precipitazioni a partire da ovest, con la possibilità di schiarite via via più ampie, specie sulle zone occidentali. Sulla costa, in particolare nel settore triestino, potrà soffiare temporaneamente vento moderato da sud, contribuendo a un lieve aumento della percezione termica.

Le temperature.

Le temperature si manterranno su valori invernali ma senza eccessi. In pianura le minime oscilleranno tra i 6 e gli 8 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori compresi tra 10 e 12 gradi. Sulla costa il clima risulterà leggermente più mite, con minime tra 8 e 10 gradi e massime che potranno toccare gli 11–14 gradi. In montagna si registreranno circa 4 gradi a 1000 metri e valori prossimi a -1 grado a 2000 metri.