Ultimo fine settimana di febbraio ricco di appuntamenti in Friuli Venezia Giulia. Tra Carnevale, eventi sulla neve, shopping in centro città, sagre della tradizione e teatro per famiglie, sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo offrono occasioni per tutti i gusti, dal divertimento all’aria aperta agli eventi culturali.

Mascarade di Remanzâs

Domenica 1 marzo Remanzacco ospita la tradizionale Mascarade di Remanzâs, appuntamento centrale del Carnevale locale.



Il programma prevede la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati con partenza nel primo pomeriggio lungo le vie principali del paese. Il corteo attraverserà il centro cittadinoche attraverserà via De Gasperi, via Roma e piazza Paolo Diacono, trasformando il cuore di Remanzacco in un tripudio di costumi, coriandoli e musica.

Tarvisio, il Vertical Winter Tour sulle piste

Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo fa tappa a Tarvisio il Vertical Winter Tour, evento itinerante dedicato al mondo degli sport invernali.



Il villaggio sarà allestito nell’area sciistica con stand, area musica e animazione per tutta la giornata. Il programma prevede intrattenimento con speaker, distribuzione di gadget, giochi a premi e attività dedicate agli sciatori. Le iniziative si svolgono durante l’orario di apertura degli impianti e coinvolgono sia gli appassionati di sci sia i visitatori presenti nella località.

Pordenone, sabato è il giorno de Lo Sbaracco

Sabato 28 febbraio a nel pordenonese torna Lo Sbaracco, giornata interamente dedicata agli sconti di fine stagione nei negozi del centro storico.



Le attività aderenti esporranno la merce in promozione anche all’esterno dei locali, creando un percorso di shopping lungo le vie centrali, in particolare corso Vittorio Emanuele e corso Garibaldi. Le offerte riguarderanno abbigliamento, calzature, accessori e articoli di vario genere. Oltre a Pordenone sarano coinvolti anche i negozi aderenti Cordenons, Roveredo in Piano e Sacile.

Sagre e feste della tradizione

Fiera di San Giuseppe a Percoto

Nel fine settimana appuntamento anche la Fiera di San Giuseppe a Percoto, appuntamento che unisce celebrazioni religiose e momenti enogastronomici. Cuore della festa saranno gli spazi di Villa Caiselli, dove tra tendoni riscaldati e aree all’aperto si alterneranno concerti, raduni motoristici, gare, momenti culturali e attività per tutte le età, accompagnati dalla tradizionale pesca di beneficenza.



Selvis di Remanzacco, Purcit Party

A Selvis di Remanzacco arriva il Purcit Party. La manifestazione, organizzata dalla comunità locale di Selvis, proporrà una giornata all’insegna della convivialità, con chioschi aperti sia a pranzo sia a cena e un’ampia scelta di piatti a base di maiale, nel solco delle tradizioni gastronomiche friulane.



Ramandolo di Nimis, Sagre di San Bastian

A Ramandolo di Nimis proseguono le Sagre di San Bastian. Nel weekend sono previsti stand con cucina tipica friulana e vini locali del territorio collinare. Il programma comprende momenti musicali nelle ore serali e spazi coperti dedicati alla ristorazione. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco con la collaborazione delle realtà associative del paese.



Tamai di Brugnera, ultimo weekend della Festa della Renga

Ultima occasione per partecipare alla Festa della Renga a Tamai di Brugnera. Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo gli stand proporranno la tradizionale renga con polenta, oltre ad altre specialità della cucina friulana. Con il weekend si conclude ufficialmente il calendario della manifestazione.

Cinema: l’anteprima di Orcolat a Pordenone e Gemona.

Sarà un fine settimana carico di memoria e significato quello che accompagnerà l’anteprima assoluta di “Orcolat”, il documentario dedicato al terremoto che colpì il Friuli nel 1976. Sabato 28 febbraio il film sarà presentato a Cinemazero, nell’ambito di Aspettando Pordenone Docs Fest, con due proiezioni alle 16.30 e alle 18.45.



A introdurre il pubblico saranno il regista Federico Savonitto, già autore di In un futuro aprile – il giovane Pasolini, i produttori Marco Caberlotto e Lucio Scarpa e il musicista Davide Toffolo, voce e anima dei Tre Allegri Ragazzi Morti.



Domenica 1 marzo alle 20.30 il documentario sarà presentato anche a Cinema Teatro Sociale di Gemona, città simbolo del sisma, prima dell’avvio della distribuzione nazionale nelle sale italiane a partire dal 2 marzo.

Teatro e spettacoli

Zoppola, “Igloo” per la rassegna Fila a Teatro

Domenica 1 marzo al Teatro Comunale di Zoppola debutta “Igloo”, spettacolo inserito nella rassegna Fila a Teatro. L’appuntamento è previsto nel pomeriggio. Lo spettacolo, rivolto a bambini e famiglie, utilizza elementi scenografici e narrativi ispirati a un paesaggio nordico, con una messa in scena che combina teatro fisico e racconto visivo. I biglietti sono disponibili secondo le modalità indicate dall’organizzazione della rassegna.



Fagagna, Il Pifferaio Magico al Teatro Vittoria

Domenica 1 marzo al Teatro Vittoria di Fagagna va in scena Il Pifferaio Magico. Lo spettacolo è in programma nel pomeriggio e propone la celebre fiaba in versione teatrale, con scenografie dedicate e adattamento pensato per il pubblico delle famiglie. L’evento rientra nella stagione teatrale del Teatro Vittoria e prevede ingresso con biglietto secondo le indicazioni dell’organizzazione.