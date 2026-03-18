Era originario della Liguria, residente in Lombardia e si trovava in Friuli per lavoro il 50enne che ha perso la vita questa mattina nel grave incidente all’interno della galleria del Monte Fara, lungo la strada regionale 251 tra Montereale Valcellina e Andreis, nel territorio comunale di Barcis. Uno scontro frontale violententissimo tra l’auto guidata dall’uomo e una betoniera.

L’intervento dei vigili del fuoco e i soccorsi

L’allarme è scattato poco dopo le 11.40, quando i vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti con le squadre dei distaccamenti di Maniago e Spilimbergo. All’arrivo sul posto, insieme al personale sanitario, i soccorritori hanno trovato l’autovettura ferma contro la parete laterale della galleria, alcuni metri dopo il punto d’impatto.

Il conducente era già stato sbalzato all’esterno del veicolo e si trovava privo di vita. Mentre il personale medico ne constatava il decesso, i vigili del fuoco hanno ispezionato l’auto utilizzando anche attrezzature idrauliche per verificare la presenza di eventuali altri occupanti, escludendo però il coinvolgimento di altre persone. Successivamente è stata effettuata la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti – tra cui l’auto, alimentata in parte con sistema ibrido – e dell’intera area del sinistro.

Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso regionale, atterrato nel campo sportivo di Montereale Valcellina. L’équipe medica è stata poi trasportata in ambulanza all’interno della galleria, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: il cinquantenne è deceduto sul colpo. Presenti anche automedica e sanitari del 118, oltre agli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, basata anche sulla testimonianza dell’autista della betoniera – rimasto illeso ma sotto choc – l’auto stava procedendo in direzione della pianura quando avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, andando a impattare frontalmente contro il mezzo pesante.

E’ stato proprio il conducente del camion a lanciare l’allarme utilizzando una delle colonnine Sos presenti lungo il percorso.