Scontro tra due auto all’alba: una finisce nel fossato, l’altra in fiamme

L’incidente a Oleis di Manzano.

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente stradale verificatosi nelle prime ore di oggi, mercoledì 11 febbraio, a Oleis di Manzano. Intorno alle 6:00, un violento scontro tra due vetture ha fatto scattare l’allarme in via Fausto Coppi, nei pressi del distributore di carburante.

Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, l’impatto tra i due veicoli è stato particolarmente pesante e a seguito della collisione una vettura è stata sbalzata fuori dalla sede stradale, terminando la propria corsa all’interno di un fossato adiacente alla carreggiata; mentre la seconda auto, rimasta sulla strada, è stata invece avvolta dalle fiamme in pochi istanti.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cividale. I pompieri hanno lavorato per domare l’incendio del mezzo e mettere in sicurezza l’intera area. Parallelamente, il personale sanitario è giunto sul luogo del sinistro per prestare le prime cure agli automobilisti coinvolti.

Nonostante la spettacolarità dell’incidente e il rogo che ha distrutto uno dei mezzi, il bilancio è fortunatamente rassicurante: non si registrano feriti gravi. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per accertare la dinamica dell’incidente.