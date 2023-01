L’incidente tra Castions di Strada e Muzzana del Turgnano.

Incidente lungo la regionale 353 tra Castions di Strada e Muzzana del Turgnano. Intorno a mezzanotte e mezza, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina è finita fuori strada in un fossato. L’uomo è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

Dopo la chiamata al numero unico di emergenza Nue112, la telefonata è stata transitata puntualmente alla centrale della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l’equipaggio di un‘ambulanza proveniente da Palmanova e l’elisoccorso che è atterrato in una piazzola notturna.

Le equipes sanitarie hanno preso in carico la persona rimasta ferita, un uomo, operando sul posto in piena sinergia con i Vigili del fuoco. Quindi il trasporto, in codice giallo, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, con l’ambulanza con a bordo l’equipaggio dell’elisoccorso.