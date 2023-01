Incidente a Udine, pedone investito da un furgone in via Martignacco

L’incidente a Udine.

Una persona è stata soccorsa nel tardo pomeriggio di oggi per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale che lo ha visto coinvolto a Udine in via Martignacco.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine allertate dagli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza, è stato urtato da un furgone mentre stava camminando lungo la viabilità ed è rovinato malamente al suolo.

Tempestivo l’invio da parte degli infermieri della Sores di un’automedica e di un’ambulanza provenienti da Udine. Le equipes sanitarie hanno preso in carico la persona che è stata trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.