Auto esce di strada e si ribalta nel campo: ferita una donna

L’incidente nella mattinata a Premariacco.

Paura questa mattina lungo la strada provinciale 14 a Premariacco, dove un’automobile si è cappottata dopo che la conducente ha perso il controllo del mezzo.

La vettura è finita fuori strada, terminando la sua corsa in un campo adiacente. La donna alla guida è rimasta ferita nell’impatto e, vista la dinamica, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto urgente all’ospedale di Udine. Fortunatamente, nonostante la violenza dell’incidente, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto