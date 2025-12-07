Cussignacco celebra il Natale con la quarta edizione di Presepi in Contea

La quarta edizione di Presepi in Contea.

Saranno circa un centinaio le opere protagoniste della quarta edizione di Presepi in Contea, la rassegna di natività artigianali inaugurata nella sala parrocchiale di San Martino Vescovo, in piazza Giovanni XXIII a Cussignacco, frutto della collaborazione tra la parrocchia e il Circolo culturale Ellero.

“Le opere provengono da tutto il Friuli Venezia Giulia, dal vicino Veneto e dall’Austria, e sono realizzate con tecniche molto varie: oltre ai presepi tradizionali ci sono creazioni in terracotta, legno, metallo, pittura, ‘scus’, ovvero cartoccio di pannocchia, stoffa e materiali innovativi”, spiega Lao Dagano, curatore della mostra. “Si tratta a tutti gli effetti di opere d’arte, frutto del talento e della fantasia degli autori, meravigliose sia dal punto di vista estetico sia per la creatività.”

Due presepi di particolare rilievo sono esposti all’interno della chiesa settecentesca attigua: ogni anno vengono allestiti con statue lignee e ambientazioni realizzate appositamente, utilizzando materiali unici nel loro genere. “Vale la pena ammirare anche i preziosi affreschi della chiesa”, aggiunge Loris Michelini, portavoce dell’iniziativa. “La qualità delle opere è così alta che la mostra attira visitatori anche da fuori regione, dall’Austria e dalla Slovenia: una vera ‘rassegna dei tre confini’. Il Friuli Venezia Giulia è un crocevia di culture e questo evento ne è una chiara testimonianza.”



Tra le esposizioni figurano anche tre edifici storici del paese ricostruiti con la scena della Natività, a simboleggiare la memoria e il senso di appartenenza della comunità.



La mostra sarà visitabile dal 7 al 21 dicembre 2025, nei prefestivi e festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30. Dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, nei giorni feriali dalle 15.00 alle 18.30 e nei prefestivi e festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30. Il giorno di Natale e il 10 e 11 gennaio 2026 l’orario sarà dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30.