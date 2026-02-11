Incidente a Tolmezzo: conducente estratto dalle lamiere

Incidente a Tolmezzo, in via dell’Industria.

Mattinata difficile sulle strade del Friuli: oltre all’incidente a Oleis di Manzano, un altro sinistro si è registrato stamattina, poco dopo le 8, nella zona industriale di Tolmezzo, in via dell’Industria, dove sono intervenuti i vigili del fuoco.

Secondo le prime informazioni, una persona è rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo dopo lo scontro. A rendere la situazione ancora più tesa è stato un denso fumo che fuoriusciva da uno dei veicoli coinvolti. I pompieri hanno lavorato insieme al personale sanitario per estrarre il conducente in sicurezza, mettendo contemporaneamente sotto controllo il principio di rogo. La persona ferita, le cui condizioni non sono ancora note, è stata poi trasportata in ospedale.