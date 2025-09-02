Investito da un’auto mentre attraversa la strada, anziano muore in ospedale

Uomo in bicicletta investito a Porcia.

Tragedia ieri, lunedì 1 settembre, a Porcia dove un ciclista è stato investito. L’uomo, Battista Ilo Bomben, pensionato di 88 anni, è morto nella serata dopo essere stato colpito da un’auto in via Correr, vicino alla sua abitazione. Era in bicicletta al momento dell’incidente, ma la dinamica precisa è al vaglio della polizia locale.

L’allarme è scattato poco prima delle 19. Secondo una prima ricostruzione, una Citroën C3 guidata da una donna di circa 50 anni lo ha travolto. Non è chiaro se l’anziano stesse attraversando la strada sulle strisce o se fosse sceso dalla bicicletta. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario inviato dalla centrale Sores di Palmanova e gli agenti della polizia locale

A causa della gravità dei traumi riportati, è stato fatto arrivare anche l’elicottero. Nonostante i tentativi di stabilizzazione e il trasferimento in ospedale a Pordenone in codice rosso, l’anziano è deceduto in pronto soccorso. La strada è rimasta chiusa per consentire i rilievi, che dovranno chiarire tutti gli aspetti dell’incidente. Battista Bomben era nato in Francia ma da anni viveva a Porcia; lascia la moglie e due figli poliziotti.