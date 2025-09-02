Sbaracco, moda e sconti fino all’80%: ecco tutti i negozi aderenti in provincia di Udine

Sono 85 i negozi a partecipare allo Sbaracco in programma sabato 6 settembre in provincia di Udine, la grande svendita di fine stagione promossa da Confcommercio. In vetrina non solo gli ultimi capi estivi, ma anche collezioni passate e articoli con ribassi fino all’80%.
Il capoluogo friulano guida la lista delle adesioni con una trentina di attività, ma l’iniziativa coinvolge l’intero territorio, da Tarvisio a Lignano, da Villa Santina a Latisana, da Codroipo a San Daniele. “Una formula che unisce una volta ancora montagna e mare, centri grandi e piccoli”, commenta il presidente provinciale di Confcommercio Federmoda, Alessandro Tollon, affiancato dal presidente mandamentale Rodolfo Totolo.
L’evento, che vede protagonista soprattutto il settore moda con negozi di abbigliamento, calzature e accessori, comprende anche profumerie, mercerie e spacci di occhiali. I commercianti potranno applicare liberamente ulteriori sconti oltre a quelli già praticati. A disposizione degli aderenti ci sarà un kit promozionale con locandine, palloncini e materiali digitali.
A Udine lo Sbaracco è reso ancora più forte dalla collaborazione con il Distretto del Commercio, impegnato nella promozione e nel merchandising dell’iniziativa. “È un appuntamento che unisce imprese, cittadini e istituzioni in una festa del commercio – sottolinea il vicesindaco Alessandro Venanzi –. Quest’anno, oltre al patrocinio, il Comune ha deciso di dare anche un contributo diretto all’organizzazione, a sostegno del commercio di prossimità che rappresenta economia, socialità e qualità urbana”.
L’elenco di tutti i negozi aderenti allo Sbaracco di sabato 6 settembre.
