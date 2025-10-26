Irregolarità in un locale di Moimacco: multa per oltre 4mila euro

Durante i controlli straordinari svolti dai Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli, i militari hanno esteso le verifiche anche ai locali pubblici, per accertare il rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

Con il supporto del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) dei Carabinieri di Udine, è stato ispezionato un bar-ristorante a Moimacco. Durante il controllo sono state riscontrate diverse carenze igienico-sanitarie, alcune delle quali di natura strutturale, in contrasto con la normativa che regola la somministrazione di alimenti e bevande.

Nel corso del sopralluogo sono state riscontrate carenze di natura igienico-sanitaria, anche strutturali, non conformi alla disciplina sulla somministrazione di alimenti e bevande. I militari hanno inoltre proceduto al sequestro di alcuni alimenti privi delle indicazioni sulla rintracciabilità, requisito essenziale per la tutela del consumatore. Per le irregolarità accertate, al titolare dell’esercizio sono state contestate violazioni amministrative per un importo complessivo superiore a 4.000 euro.