Litiga con l’ex, poi sperona i carabinieri: arrestata una donna

L’episodio a Villaorba di Basiliano.

Una donna di 40 anni è stata arrestata per violenza e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver speronato una gazzella dei carabinieri. E’ successo ieri sera a Villaorba di Basiliano e tutto è nato da una lite tra la donna e il suo ex compagno, anche se le cause devono ancora essere completamente chiarite.

Per sedare la lite a casa della donna sono intervenuti i militari ma lei, al volante di un Fiat Doblò, ha speronato la gazzella dei Carabinieri. Successivamente la donna è stata arrestata e trasferita all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stata sottoposta a un controllo medico prima di essere rinchiusa in attesa dell’udienza di convalida.