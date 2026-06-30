Malore sul Lussari e incidenti sui sentieri: tre persone soccorse in montagna

Giornata intensa per il Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia, impegnato in tre diversi interventi tra la montagna friulana e pordenonese. Le richieste di aiuto sono arrivate tra la tarda mattinata e il pomeriggio, coinvolgendo anche la Guardia di Finanza, la Sores e l’elisoccorso regionale.

Malore sul Monte Lussari

Il primo intervento è scattato intorno alle 13 a Tarvisio, sul Monte Lussari. La stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino è intervenuta assieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale per soccorrere un uomo anziano colpito da un malore.



L’uomo si trovava insieme alla moglie quando si è sentito male. Le squadre di terra sono salite in quota utilizzando la cabinovia, mentre il personale sanitario dell’elisoccorso ha raggiunto il paziente e lo ha preso in carico. L’anziano è stato quindi trasportato all’ospedale di Tolmezzo per gli accertamenti e le cure del caso.

Donna ferita alle Pozze Smeraldine

Poco prima delle 15, un secondo intervento ha riguardato Tramonti di Sopra, in provincia di Pordenone. La stazione di Maniago del Soccorso Alpino è stata attivata dalla Sores assieme all’elisoccorso regionale per una donna rimasta ferita nei pressi delle Pozze Smeraldine.



La donna si era procurata la frattura di un braccio. Il compagno, nel tentativo di aiutarla a rientrare autonomamente, le aveva steccato l’arto con materiale d’emergenza. I dolori, però, si sono rivelati troppo forti e la coppia è stata costretta a fermarsi e a chiedere aiuto. La ferita è stata infine recuperata dall’elisoccorso regionale.

Undicenne cade sul sentiero per il Lago di Volaia

Un altro intervento si è verificato poco dopo le 14.30 a Forni Avoltri. La stazione locale del Soccorso Alpino è stata attivata insieme al secondo elicottero dell’elisoccorso regionale sul sentiero che dal Rifugio Lambertenghi conduce al Lago di Volaia.



A rimanere ferito è stato un minorenne di 11 anni, caduto durante l’escursione. Il bambino ha riportato un trauma al ginocchio con emorragia, poi controllata dai soccorritori. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento dell’elicottero per il recupero e il trasporto del giovane ferito.