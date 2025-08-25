Vanessa Zeneli, 25enne modella di Udine, esclusa da Miss Italia per alcune foto di nudo: “Foto caricate sui siti da uno stalker”.

Vanessa Zeneli, 25 anni, modella friulana di Udine, non potrà più correre per la corona di Miss Italia. La giovane è stata esclusa dal concorso di bellezza dopo aver ottenuto la fascia di finalista regionale a Miss Friuli-Venezia Giulia 2025. Il motivo, come hanno spiegato dall’organizzazione, è legato alla presunta presenza di suoi profili su siti come OnlyFans e alla diffusione di foto di nudo considerate “non compatibili” con il regolamento.

Secondo la versione ufficiale, la segnalazione sarebbe arrivata ai collaboratori di Patrizia Mirigliani, patron del concorso, e dell’esclusivista regionale Paola Rizzotti. La stessa Mirigliani, intervistata dal Corriere della Sera, ha ribadito: “La segnalazione delle sue foto di nudo è arrivata dai miei collaboratori. Noi vogliamo trattare la vicenda con discrezione, per tutelare le ragazze. Il concorso è serio e ha regole da rispettare”.

“E’ una persecuzione”.

La modella però respinge le accuse e parla di una vera e propria persecuzione. “Avevo già informato Rizzotti dei miei scatti – sottolinea – ma la segnalazione è stata fatta da uno stalker. Probabilmente questa persona ha preso le mie foto e le ha caricate in siti per adulti”. Zeneli sostiene di essere seguita e controllata da tempo da un uomo che conosceva i suoi spostamenti e la sua vita privata.

Dalla direzione nazionale del concorso arriva però una smentita: “Se ci fosse stato un caso di stalking ci saremmo allarmati subito”, chiarisce Mirigliani al Corriere, ribadendo che l’organizzatrice friulana ha agito “nel pieno rispetto del regolamento”.

A confermare al Corriere della Sera l’esistenza di una segnalazione anonima è invece Armando Casalino, organizzatore di Miss Trieste: “Mi sono subito insospettito, c’erano link, foto ritoccate e il mittente che dichiarava di aver già scritto a Miss Italia e Miss Friuli. Diceva che Vanessa non avrebbe mai passato le selezioni”.

Di fronte alla vicenda, Vanessa Zeneli ha deciso di sporgere denuncia contro ignoti per stalking e diffusione non autorizzata delle sue immagini.