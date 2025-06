Raffica di furti nella Bassa friulana: spariti ori, orologi e contanti

Furti in casa nella Bassa Friulana.

Raffica di furti in casa nella Bassa friulana, con tre episodi segnalati a Pocenia, Precenicco e Cervignano del Friuli. In tutti i casi, i ladri hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per introdursi nelle abitazioni, forzando porte e finestre, e portando via denaro e oggetti di valore.

A Pocenia, in via Ippolito Nievo, i carabinieri del Radiomobile di Latisana sono intervenuti su segnalazione di un uomo del ’66, che ha denunciato un furto avvenuto tra le 8:50 e le 11:35 del 16 giugno. I ladri, dopo aver forzato un infisso, hanno rubato una collana d’oro e un orologio di pregio, per un bottino stimato in circa 2.000 euro. Le indagini sono in carico alla stazione di Palazzolo dello Stella.

A Precenicco, sempre nella stessa mattinata, i carabinieri del Norm di Latisana hanno ricevuto una denuncia da parte di un uomo del ’47 residente in via Latisana. Il furto, avvenuto tra le 8:30 e le 12:30, ha visto i malviventi entrare nell’abitazione forzando la porta d’ingresso. Sono stati sottratti cinque vassoi in argento, il cui valore è in fase di quantificazione. Anche in questo caso, indagano i carabinieri di Palazzolo.

Infine, nel pomeriggio del 14 giugno, un altro episodio si è verificato a Cervignano del Friuli, in via Aquileia. Un residente del ’69 ha denunciato che tra le 17:30 e le 22:00 ignoti hanno forzato una porta finestra per entrare nell’abitazione e rubare gioielli in oro e denaro contante per un valore di circa 1.700 euro. I danni complessivi sono stimati in circa 5.000 euro.