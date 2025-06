Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 17 giugno

Il meteo in Friuli.

Il meteo in Friuli per la giornata prevede un inizio all’insegna della nuvolosità: nella notte e al mattino il cielo sarà ancora coperto da nubi consistenti su gran parte del territorio regionale. Tuttavia, a partire dal pomeriggio, sono attese ampie schiarite, in particolare sulla pianura e lungo la fascia costiera, dove il cielo diventerà in prevalenza poco nuvoloso.

Sulla costa e nell’area orientale della regione soffierà la Bora, moderata ma con raffiche anche sostenute, specie su Trieste. Per quanto riguarda le temperature, sulla pianura si registreranno minime tra 17 e 20 gradi e massime tra 28 e 30 gradi; lungo la costa le minime oscilleranno tra i 19 e i 22 gradi, con massime comprese tra i 25 e i 28. In quota, previste temperature di 17 °C a 1000 metri e 10 °C a 2000 metri.