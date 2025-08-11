E’ successo a Lignano: l’uomo ha iniziato a minacciare il titolare tentando di aggredire gli agenti intervenuti.

Nella notte tra sabato e domenica, la Centrale Operativa della Questura di Udine ha segnalato alle Volanti operanti a Lignano Sabbiadoro che, presso un esercizio pubblico della cittadina balneare, un uomo stava dando in escandescenze dopo che il titolare gli aveva negato la somministrazione di alcolici in quanto già visibilmente alterato.

Al diniego, l’uomo ha iniziato a minacciare il titolare e i suoi dipendenti, inveendo contro tutti i presenti, avventori compresi, tanto da costringerlo a richiedere al NUE 112 l’intervento della Polizia. Giunti sul posto, gli agenti hanno ricevuto dallo straniero lo stesso trattamento: l’uomo ha assunto immediatamente un atteggiamento ostile, tentando di spintonare e colpire con delle manate gli operanti e rivolgendo loro ripetute minacce, anche gravi.

Per la salvaguardia dell’incolumità del soggetto interessato all’intervento, degli agenti e soprattutto dei cittadini che ancora affollavano il locale, con molte difficoltà l’individuo è stato immobilizzato con le manette di sicurezza e accompagnato presso gli Uffici di Viale Europa. Minacce e tentativi di aggressione nei confronti degli agenti sono proseguiti anche all’interno della struttura e pertanto l’uomo è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e accompagnato presso le camere di sicurezza della Questura di Udine in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

Era stato già allontanato dalla zona rossa.

Il cittadino marocchino di 46 anni residente a Genova, pregiudicato al momento irregolare sul Territorio dello Stato, era già stato contravvenzionato per ubriachezza molesta nella serata dell’8 agosto e, in quella occasione, era stato allontanato dalla “zona rossa” disposta dal Prefetto di Udine ad inizio di questa stagione balneare a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica: per questo motivo, è stato anche contravvenzionato per aver violato l’ordine di allontanamento che gli era stato imposto. Il GIP del Tribunale di Udine stamattina ha convalidato l’arresto e disposto la misura del divieto di dimora nel comune di Lignano Sabbiadoro per il responsabile.