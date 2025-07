Violenta rissa al parco di Udine, 26enne ferito con un coltello

La lite al parco Martiri delle Foibe di Udine.

Violenta rissa nella prima serata di ieri al parco Martiri delle Foibe di Udine dove un giovane è stato ferito con un coltello. La lite tra due uomini è rapidamente degenerata in un’aggressione e il 26enne di origine tunisina è stato accoltellato al volto e al braccio destro da un uomo, presumibilmente suo conoscente, che subito dopo si è dato alla fuga.

Le urla e il trambusto hanno attirato l’attenzione dei presenti, alcuni dei quali hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Udine, insieme al personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure al giovane ferito. Fortunatamente, le ferite si sono rivelate superficiali e non hanno messo in pericolo la sua vita. Il 26enne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia per ulteriori accertamenti.

Nel frattempo, sono partite le ricerche dell’aggressore, che è riuscito a far perdere le proprie tracce prima dell’arrivo dei militari. Gli inquirenti stanno ora lavorando per identificarlo, anche attraverso le testimonianze raccolte sul posto e l’eventuale presenza di telecamere di sorveglianza nella zona.