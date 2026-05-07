Ronchis, auto esce di strada e finisce nel fossato: illeso il conducente 

L’incidente ieri a Ronchis.

Fuoriuscita autonoma poco prima delle 8 del mattino di ieri, mercoledì 6 maggio, dove il conducente di un veicolo, una Wolswagen color grigio chiaro, probabilmente a causa del manto stradale bagnato, ha perso aderenza con il suolo, terminando la sua corsa nel terrapieno ai bordi della carreggiata.



L’ incidente stradale, avvenuto in località Canussio di Ronchis, nelle immediate vicinanze del locale Il Biergarten, non ha riportato conseguenze per il conducente, che è uscito dall’ abitacolo in maniera del tutto autonoma, senza apparentemente riportare lesioni importanti.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Latisana, che hanno messo in sicurezza il veicolo e assistito il conducente in attesa dell’ arrivo del personale sanitario che lo ha preso in carico.