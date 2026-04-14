Truffe via sms sulla TARI: allarme nel Pordenonese. L’avviso ai cittadini

GEA, che gestisce la raccolta rifiuti in 24 Comuni della provincia di Pordenone, segnala la circolazione di sms TARI sospetti che invitano i cittadini a contattare numeri telefonici per presunte irregolarità o per evitare “aggravamenti” della propria posizione: si tratta di messaggi non riconducibili all’azienda bensì a tentativi di truffa.
GEA: “Non usiamo SMS per queste comunicazioni”
L’azienda precisa di non utilizzare sms per segnalare problemi legati alla TARI, né richiede contatti telefonici per la gestione delle posizioni degli utenti. Le comunicazioni ufficiali avvengono esclusivamente tramite canali istituzionali: lettere, PEC, sito web, pagina Facebook e app MyGEA.
GEA invita i cittadini a non rispondere ai messaggi, non contattare i numeri indicati e non fornire dati personali. Per informazioni è attivo il numero verde 800 50 10 77