Spray al peperoncino alle scuole medie di Faedis, alcuni studenti in ospedale

E’ successo ieri mattina, qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino poco prima dell’inizio delle lezioni.

Spray al peperoncino poco prima dell’inizio delle lezioni alle scuole medie di Faedis. L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri giovedì 7 maggio, quando qualcuno ha spuzzato una bomboletta della sostanza urticante costringendo il personale scolastico a evacuare l’edificio e ad avvisare le famiglie, mentre alcuni studenti hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per irritazioni, bruciore e forti mal di testa. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, a utilizzare lo spray sarebbe stato qualcuno tra gli studenti.

Studenti con irritazioni e mal di testa

Alcuni allievi hanno iniziato ad accusare bruciore agli occhi, irritazione alla gola e, nei casi più fastidiosi, forti mal di testa. La sostanza era percepibile anche fuori dall’edificio.

A quel punto è stato impossibile proseguire regolarmente la mattinata scolastica. In via precauzionale, docenti e collaboratori scolastici hanno fatto uscire gli studenti e avviato le procedure per avvisare le famiglie. I genitori sono stati richiamati per recuperare i figli e portarli a casa. Per alcuni ragazzi, però, si è reso necessario anche il ricorso alle cure del pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per un sopralluogo e per ricostruire con precisione quanto accaduto. I locali della scuola sono stati arieggiati e successivamente rimessi in sicurezza. Le lezioni, salvo ulteriori disposizioni, riprenderanno regolarmente.