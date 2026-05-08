Il Friuli dice addio a Tullio Serpillo, titolare del ristorante Da Michele

Palazzolo dello Stella in lutto per la scomparsa di Tullio Serpillo

Palazzolo dello Stella piange la scomparsa di Tullio Serpillo, titolare del ristorante-pizzeria “Da Michele”, morto improvvisamente all’età di 60 anni dopo essere stato colpito da un malore. La notizia ha suscitato profondo cordoglio in paese e in tutto il territorio, dove Serpillo era molto conosciuto per la sua attività nel mondo della ristorazione e per il forte legame costruito negli anni con clienti, amici e collaboratori.



Il malore lo ha colpito martedì mattina. Serpillo è poi deceduto all’ospedale di Monfalcone, lasciando un grande vuoto nella sua famiglia e nella comunità di Palazzolo dello Stella.

Una vita tra ristorazione, lavoro e accoglienza

Tullio Serpillo apparteneva a una famiglia storica della ristorazione, di origini amalfitane ma profondamente radicata in Friuli. Nato e cresciuto in regione, aveva frequentato il liceo scientifico Marinelli prima di entrare nel mondo del lavoro e proseguire il percorso imprenditoriale avviato dal padre Michele Serpillo.



Dal 2004 aveva preso in mano l’attività fondata negli anni Settanta, portando avanti una tradizione familiare fatta di sacrificio, passione e attenzione verso le persone. Il nome dei Serpillo, nel tempo, si è legato a diverse realtà della ristorazione e dell’accoglienza, dalla trattoria rosticceria Al Gallo di Precenicco al ristorante Alla Vecchia Fattoria di Cesarolo, fino all’albergo ristorante pizzeria da Michele a Venzone, gestiti dai fratelli.

A Palazzolo dello Stella, Tullio era diventato un punto di riferimento, una figura familiare per molti: una persona sempre presente, abituata al contatto quotidiano con la gente e profondamente legata al proprio lavoro.

Serpillo lascia la moglie Donatella, i figli Simone, Beatrice, Ginevra e Samuele e la mamma Trofimena. Proprio il figlio Simone, impegnato insieme al fratello Samuele nell’attività di ristorazione, lo ricorda come un uomo generoso, semplice e sempre pronto ad aiutare gli altri.



I funerali si terranno sabato alle 14 nella chiesa di Muzzana del Turgnano. Il rosario sarà recitato venerdì 8 maggio alle 17.15, sempre a Muzzana.