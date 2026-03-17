Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 18 marzo

Il meteo in Friuli.

Il meteo di mercoledì 18 marzo in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato da condizioni instabili e ventose, con Bora sostenuta sulla costa e precipitazioni soprattutto nelle prime ore della giornata. Per la giornata di domani è stata diramata un’allerta meteo di livello giallo per vento forte, valida su tutto il Friuli Venezia Giulia. L’avviso della Protezione civile riguarda in particolare le raffiche intense attese su pianura, costa e aree montane, con possibili disagi alla viabilità e nelle zone più esposte.

Sulla pianura e lungo la costa soffierà Bora da moderata a sostenuta, con intensità più marcata nel capoluogo giuliano, dove sono attese raffiche fino a 110 chilometri orari. Il vento da nord-est interesserà anche le zone interne e la fascia pedemontana, con possibili raffiche forti soprattutto nei fondovalle.

Piogge al mattino, neve a bassa quota

La giornata si aprirà con cielo nuvoloso o coperto su gran parte della regione. In mattinata sono previste precipitazioni, in particolare sulla fascia orientale e nelle aree montane. Le piogge saranno generalmente deboli o moderate, mentre in quota si potranno registrare nevicate a partire dai 500-800 metri circa. Nel corso della giornata il tempo tenderà a migliorare parzialmente, con una variabilità più marcata e schiarite alternate ad annuvolamenti.



Le temperature resteranno contenute, con minime tra 3 e 6 gradi in pianura e tra 5 e 8 gradi sulla costa. Le massime si attesteranno tra 12 e 15 gradi in pianura e tra 10 e 13 gradi lungo il litorale. In montagna si registreranno circa 4 gradi a 1000 metri e valori intorno ai -2 gradi a 2000 metri.