Lavorava come tecnico per la vigilanza: nel furgone 6 chili di cocaina e hashish

Arrestato un 31enne.

Un controllo di routine si è trasformato in un’importante operazione antidroga nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre. I Carabinieri della sezione operativa del Comando provinciale di Udine hanno arrestato un 31enne, residente a San Giorgio di Nogaro e impiegato come tecnico installatore presso una ditta di vigilanza.

L’uomo è stato fermato a Udine, in via Calatafimi, nella zona dell’ex acciaieria Safau, durante un servizio mirato alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel furgone, i militari hanno scoperto un ingente quantitativo di droga: 1,1 chilogrammi di cocaina e 5,1 chilogrammi di hashish, oltre a due bilancini di precisione e un telefono cellulare utilizzato presumibilmente per i contatti legati all’attività di spaccio. L’uomo è stato quindi arrestato.