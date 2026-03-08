Un 21enne è stato denunciato dopo aver causato ritardi a un treno regionale sulla Trieste-Venezia.

È salito su un treno regionale senza biglietto e, dopo essere stato fatto scendere dal convoglio, avrebbe tenuto un comportamento tale da provocare un consistente ritardo alla corsa. Per questo un 21enne extracomunitario senza fissa dimora è stato denunciato dai carabinieri.

L’episodio è avvenuto su un treno regionale in servizio lungo la tratta Trieste-Venezia. Secondo quanto ricostruito, il giovane era salito a bordo del convoglio senza essere in possesso di un regolare titolo di viaggio. Una volta individuato, è stato fatto scendere dal treno.

Dopo essere sceso dal convoglio, il 21enne avrebbe mantenuto una condotta tale da causare un consistente ritardo alla circolazione ferroviaria. Per questo motivo i carabinieri lo hanno denunciato con l’accusa di interruzione di pubblico servizio.