Nasce Spazio Cormor: a Mortegliano il nuovo punto di riferimento per le imprese

Lunedì 23 marzo 2026 alle ore 17:30, presso la Sala Eisenhower (struttura vetrata adiacente al Municipio del Comune di Mortegliano), sarà inaugurato Spazio Cormor, il nuovo sportello operativo del Distretto del Commercio del Cormor nel Friuli Centrale, che coinvolge i Comuni di Mortegliano (capofila), Pozzuolo del Friuli, Campoformido, Talmassons, Castions di Strada e Lestizza.

Spazio Cormor nasce come luogo di incontro, progettazione e supporto dedicato alle imprese del territorio. Uno spazio informale ma operativo pensato per favorire il dialogo tra attività economiche, amministrazioni locali e distretto, offrendo informazioni su bandi e opportunità, percorsi formativi dedicati e strumenti di orientamento per sostenere l’innovazione e la crescita delle imprese.

Durante l’incontro inaugurale saranno inoltre presentate due importanti opportunità per il tessuto economico locale: il bando dedicato alla mobilità sostenibile e al cicloturismo, che prevede contributi per l’acquisto e l’attivazione di attrezzature utili a intercettare i nuovi flussi turistici slow, e la manifestazione di interesse rivolta alle imprese che desiderano aderire al Distretto del Commercio del Cormor.

Un progetto per lo sviluppo delle imprese e del territorio.

“Con Spazio Cormor – dichiara l’assessore Marco Uanetto – vogliamo offrire alle imprese un punto di riferimento concreto, dove trovare informazioni, strumenti e occasioni di confronto. Il commercio di prossimità rappresenta un elemento fondamentale per la vitalità delle nostre comunità: investire nella collaborazione tra amministrazioni e attività economiche significa rafforzare il territorio e renderlo più attrattivo”.

A sottolineare il valore strategico dell’iniziativa anche la manager del Distretto Elisabetta Nava: “Spazio Cormor sarà un luogo aperto e dinamico, pensato per accompagnare le imprese nei percorsi di sviluppo e innovazione. Non solo uno sportello informativo, ma uno spazio dove costruire progettualità condivise, attivare nuove reti tra operatori e cogliere le opportunità offerte dai bandi e dalle politiche di sviluppo territoriale”. L’inaugurazione sarà anche un momento di incontro tra amministratori, imprese e stakeholder locali per condividere visioni e prospettive di sviluppo del commercio nel territorio del Cormor.