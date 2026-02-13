Lavori nelle gallerie, settimana di chiusure notturne sulla A23

Chiusure notturne sulla A23 per lavori di manutenzione nelle gallerie.

Nei prossimi giorni sull’autostrada A23 Udine–Tarvisio sono in programma importanti interventi di manutenzione alle gallerie, che comporteranno chiusure notturne e variazioni alla circolazione nel tratto montano compreso tra Pontebba e il confine di Stato. I lavori, programmati nelle ore serali e notturne per limitare i disagi, interesseranno entrambe le direzioni di marcia in giornate diverse.

Da lunedì16 a mercoledì 18 febbraio.

Nelle notti di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 febbraio, con orario compreso tra le 21 e le 4 del mattino, sarà chiuso il tratto autostradale tra Pontebba e il confine di Stato in direzione dell’Austria. Contestualmente verrà interdetta l’entrata di Tarvisio Nord verso l’estero. Durante le chiusure non sarà possibile raggiungere l’area di servizio “Fella est”, mentre l’area di parcheggio “La Foresta est” resterà chiusa a partire dalle ore 12 delle stesse giornate e fino alla riapertura dell’autostrada.

Per garantire la continuità dei collegamenti, i veicoli leggeri diretti in Austria, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, dovranno proseguire lungo la SS13 Pontebbana in direzione Tarvisio e raggiungere il Valico di Coccau. I mezzi pesanti, invece, dovranno sostare obbligatoriamente presso l’autoporto di Pontebba fino alla riapertura del tratto. Per chi non potrà utilizzare l’entrata di Tarvisio Nord, l’itinerario alternativo prevede il transito sulla SS13 fino al confine e l’ingresso in Austria attraverso il valico di Coccau.

Giovedì 19 e venerdì 20 febbraio

Le successive limitazioni scatteranno nelle notti di giovedì 19 e venerdì 20 febbraio, dalle 22 alle 4, quando verrà chiuso il tratto compreso tra il confine di Stato e Pontebba in direzione Udine. In queste fasce orarie non sarà possibile entrare in autostrada verso Udine dagli svincoli di Tarvisio Sud e Malborghetto Valbruna.

Per i veicoli leggeri provenienti dall’Austria è previsto l’uso della viabilità alternativa con uscita allo svincolo di Arnoldstein, percorrenza della strada 83 fino a Coccau e successivo immissione sulla SS13 Pontebbana, con rientro in A23 alla stazione di Pontebba. I mezzi pesanti dovranno invece sostare obbligatoriamente nell’area di parcheggio della A2 “Zollamt–Arnoldstein”, in territorio austriaco, fino al completamento delle attività. Gli automobilisti che normalmente utilizzano gli svincoli di Tarvisio Sud e Malborghetto Valbruna dovranno proseguire lungo la SS13 fino a Pontebba per rientrare in autostrada e dirigersi verso Udine.