Finto bancario lo convince a fare un bonifico: 73enne perde 47mila euro

Truffa ai danni di un 73enne, convinto a fare un bonifico.

Una telefonata, la voce rassicurante di un presunto operatore di banca, un bonifico e in pochi minuti un uomo di 73 anni ha perso 47 mila euro: la truffa si è consumata nei giorni scorsi a Udine e il raggiro è stato denunciato lunedì 16 giugno ai carabinieri di Udine Est.

Secondo quanto ricostruito, l’anziano è stato contattato al telefono da una persona che si è spacciata per un dipendente dell’istituto di credito a cui è affiliato. Con abilità e credibilità, l’interlocutore ha convinto la vittima a effettuare un bonifico di ben 47 mila euro verso un conto riconducibile a ignoti.

Solo successivamente il 73enne, resosi conto dell’inganno, si è rivolto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili della frode. Si tratta dell’ennesimo caso di truffa telefonica a danno di persone anziane, spesso prese di mira con tecniche sempre più sofisticate e convincenti. Le autorità rinnovano l’appello alla prudenza: in caso di dubbi o richieste sospette, è fondamentale non agire d’impulso e contattare direttamente la propria banca o le forze dell’ordine.