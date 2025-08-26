Ucciso dalla madre, sarà lei a decidere il funerale di Alessandro Venier

Sarà la madre Lorena a decidere le modalità del funerale di Alessandro Venier.

A più di un mese dal brutale omicidio di Alessandro Venier, 35 anni, ucciso e smembrato lo scorso 25 luglio, non è ancora stata fissata una data per il funerale. Un’attesa surreale, aggravata da un paradosso giuridico e umano: a decidere tempi e modalità delle esequie sarà proprio la madre della vittima, Lorena, attualmente in carcere per l’omicidio del figlio, insieme alla compagna di lui, Maylin.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il Comune di Gemona, dove risiedeva la vittima, è in attesa di ricevere disposizioni in merito dal legale di Lorena, l’avvocato Giovanni De Nardo. Le indicazioni dovranno essere comunicate al sindaco, Roberto Revelant. Unica informazione trapelata finora è che il funerale si dovrebbe tenere con rito civile, ma la data resta ancora avvolta nell’incertezza.

Nessuna novità neanche per quello che riguarda la neonata figlia di Alessandro e Maylin, attualmente ospite in una struttura protetta sotto la tutela del Comune. Al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva sull’affidamento, mentre si attende l’evoluzione del procedimento penale a carico delle due donne.