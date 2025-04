Non solo zone rosse dal 7 aprile fino e al 2 giugno a Udine. La città infatti si prepara a un incremento delle misure di sicurezza per garantire l’ordine pubblico e prevenire episodi di criminalità e degrado urbano. Durante la seduta del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale hanno partecipato, oltre al Prefetto Lione, il Vicequestore Vicario Boido, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Broccone, il rappresentante della Guardia di Finanza Ten. Col. Chetta, l’Assessore alla Sicurezza Toffano e il Comandante della Polizia locale Del Longo, sono stati delineati nuovi interventi per rafforzare il presidio del territorio in occasione dell’approssimarsi del periodo delle festività Pasquali e dell’avvio della stagione primaverile.

Presenza rafforzata delle forze dell’ordine

Tra le principali misure adottate, c’è anche il potenziamento del dispositivo di prevenzione con un’intensificazione della presenza delle Forze di Polizia e della Polizia Locale. Sarà coinvolto anche l’Esercito nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”.

Un’attenzione particolare sarà dedicata alla prevenzione di risse tra le cosiddette “baby gang”, con una presenza fissa della Polizia Locale in Piazza Primo Maggio, dove fino al 21 aprile saranno installate le giostre. In questa zona, oltre agli agenti, saranno operative pattuglie appiedate delle forze dell’ordine supportate dal Reparto prevenzione crimine.

Interventi specifici nei quartieri a rischio

Nel quartiere di Borgo Stazione verrà riattivato il presidio della Polizia Locale fino alla mezzanotte, garantendo così una maggiore copertura nelle ore serali. Inoltre, saranno condotte operazioni interforze ad “Alto Impatto”, con l’ausilio di unità cinofile antidroga, per contrastare fenomeni di spaccio e microcriminalità.

Nel centro storico, la presenza dell’Esercito sarà assicurata H24 e verrà ulteriormente rinforzata nei fine settimana con il passaggio frequente delle forze di polizia statali e locali, sia in forma appiedata che motorizzata. Misure analoghe saranno applicate anche presso la Stazione Ferroviaria e l’Autostazione, aree particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza.

Guardie giurate sugli autobus e steward di area

Un’altra misura che verrà riproposta riguarda la presenza di Guardie Giurate sugli autobus del trasporto pubblico locale, sfruttando fondi regionali. Questo provvedimento mira a garantire maggiore sicurezza sui mezzi di trasporto, spesso teatro di episodi di microcriminalità.

Parallelamente, il Prefetto avvierà contatti con il Presidente della Camera di Commercio per rilanciare il progetto degli “steward di area”, figure incaricate di monitorare la situazione nei luoghi di maggiore affluenza e di mantenere un contatto costante con le forze dell’ordine.