Udine, il centro storico preso di mira dai vandali: muri imbrattati in via Vittorio Veneto

La segnalazione di alcuni residenti.

Brutta sorpresa questa mattina per i residenti del centro storico di Udine. Via Vittorio Veneto e le vie limitrofe si sono svegliate con decine di muri imbrattati da scritte realizzati con spray nero e bianco. Le pareti di abitazioni private, portoni e vetrine sono state deturpate durante la notte da ignoti vandali, lasciando indignazione e amarezza tra chi vive e lavora nella zona.

“È sconfortante – racconta un gruppo di residenti –. Non è la prima volta che succede, ma stavolta l’azione è stata particolarmente estesa e dannosa”.