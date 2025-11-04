Abusa di una giovane disabile e scappa dall’Italia: preso in Albania

Deve scontare una condanna per violenza sessuale a danno di una ragazza disabile.

La Polizia di Stato di Udine, con il coordinamento della Procura di Udine e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha rintracciato e arrestato in Albania un cittadino albanese di 46 anni, destinatario in Italia di un provvedimento di esecuzione pena.

L’uomo era stato condannato a sei anni di reclusione per una violenza sessuale commessa nel 2010 ai danni di una giovane donna affetta da deficit, residente in un comune della bassa friulana. Dopo un lungo iter giudiziario, l’uomo è stato condannato e nei suoi confronti è stato emesso il relativo provvedimento.

Le prime verifiche hanno evidenziato che, da alcuni anni, si era trasferito nella sua nazione di origine. Grazie agli accertamenti condotti insieme al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, l’uomo è stato rintracciato e arrestato su disposizione della Procura di Udine.

Il provvedimento rientra nell’ambito della progettualità “WANTED”, finalizzata al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi italiani all’estero. L’uomo sarà presto estradato in Italia per scontare la pena.