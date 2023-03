Fiume Veneto, risolto in 48 ore il “caso” della bici rubata.

Fiume Veneto, risolto il caso della bici rubata. La polizia locale in sole 48 ore ha risolto il caso del furto di una bicicletta, grazie al sistema di videosorveglianza e all’intensificazione delle attività di controllo del territorio.

Martedì 28 febbraio un giovane minorenne di Fiume Veneto, recatosi in biblioteca per studio, ha subito il furto della propria mountain-bike. Denunciato subito il fatto, gli agenti di polizia locale hanno visionato le immagini registrate dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza comunale e hanno raccolto elementi su come il ladro si impossessava della bicicletta, allontanandosi dal luogo del misfatto.

Un paio di giorni dopo, durante il servizio di controllo del territorio, l’autore del furto, un diciottenne di origini straniere residente in un comune limitrofo, veniva individuato dagli agenti, in sella alla bici rubata, già parzialmente camuffata con vernice spray. Il ladro e la refurtiva venivano consegnati alla Stazione dei carabinieri di Fiume Veneto per gli approfondimenti del caso.

“L’attività preventiva e repressiva posta in essere dalla polizia locale e dalla Stazione carabinieri di Fiume Veneto – dichiara l’assessore alla sicurezza Eugenio Mortillaro – è la dimostrazione del certosino coordinamento tra forze di polizia e l’efficienza del sistema di videosorveglianza comunale. La microcriminalità – conclude l’assessore Mortillaro – favorisce l’accrescimento della violenza soprattutto tra i giovani e si manifesta con fatti illegali contro persone e beni altrui, situazione che non devono essere più tollerati.”