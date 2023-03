Sbarca in Friuli la sfida per giovani cantanti: in palio un contratto discografico

In Friuli Nokep Generation, sfida per giovani cantanti in onda su Sky.

Dopo il successo della prima edizione, Nokep Generation con la sua formula di intrattenimento musicale live rivolto a giovani cantanti emergenti arriva in Friuli Venezia Giulia. Per tutte le domeniche di marzo 2023 farà infatti tappa a Città Fiera in diretta live e il mercoledì sera in replica su Sky, sul canale 229.

Il concorso, partito da Verona a gennaio, prevede live show che si svolgeranno fino a giugno 2023, e saranno condotti dalle gemelle Giulia e Silvia Provvedi, meglio note come Le Donatella, il duo musicale che si è fatto notare grazie al talent show X Factor. Loro saranno alla conduzione già domenica 5, il 12 e il 26 marzo.

Il 19 marzo arriverà la giovanissima influencer Giulia Sara Salemi a presentare la puntata: “Ogni volta che salgo sul palco è una forte emozione. Per noi giovanissimi, dico noi perché sono miei coetanei che vogliono inseguire la loro passione, è un’opportunità davvero unica. Io tornerò il 19 marzo e nell’attesa voglio ricordare a tutti i ragazzi udinesi e delle città vicine che le iscrizioni sono ancora aperte“. Durante le esibizioni, saranno presenti ospiti di prestigio e una giuria di esperti del settore musicale, tra cui Simone Farina, direttore artistico dell’etichetta Saifam, il talent scout Cristian Gallana e il discografico Maurizio “Rusty” Rugginenti, questi ultimi direttori artistici del Festival di Castrocaro, Stefano Palaferri e a rotazione altri.

In palio un contratto discografico.

In palio un contratto discografico con la casa discografica Saifam, distribuito da Sony Music: “Per i giovanissimi è un’opportunità unica per farsi notare ed esibirsi davanti ad un pubblico e una giuria di professionisti che può dare loro uno stimolo, un consiglio per migliorare, crescere e magari realizzare il loro sogno nel cassetto – ha ricordato Simone Farina. – Saifam crede molto nei giovani e per il secondo anno consecutivo supporta Nokep Generation in questo importante tour che tocca molte città italiane. Vi aspettiamo numerosi”.

“Nokep Generation è una grande famiglia, un team di professionisti che cerca giovani talenti da valorizzare e far emergere – ha ricordato Mirkolino, autore del programma. – Abbiamo già ricevuto migliaia di candidature e per la giuria non è facile fare una selezione. Nokep Generation è comunque un’opportunità, invitiamo tutti coloro che amano la musica ad iscriversi e presentare il loro inedito. La richiesta è gratuita e basta accedere al sito o sui social di Nokep Tv per poter registrarsi con facilità”.

Nokep Generation si distingue per la sua capacità di diffusione su molteplici piattaforme: la domenica è possibile seguire la diretta sui canali social ufficiali del programma e il mercoledì, in prima serata su Sky, canale 229.