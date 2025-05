Roberto Trainotti, da Fontanafredda ai mondiali di tiro dinamico sportivo

Roberto Trainotti è stato selezionato con Nazionale Italiana di tiro dinamico sportivo per i Mondiali che si svolgeranno in Repubblica Ceca.

Grande orgoglio a Fontanafredda per Roberto Trainotti, selezionato con Nazionale Italiana di tiro dinamico sportivo, per i Mondiali in programma in Repubblica Ceca dal 19 al 25 maggio 2025. Il sindaco Michele Pegolo ha incontrato Trainotti consegnandogli un gagliardetto del Comune come simbolo di riconoscimento per questo importante traguardo.

Roberto Trainotti, praticante di tiro dinamico sportivo da circa 20 anni, è attualmente selezionato per competere nella rassegna mondiale di tiro dinamico, una disciplina regolamentata dalla IPSC (International Practical Shooting Confederation) e rappresentata in Italia dalla F.I.T.D.S. (Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo). Tale disciplina prevede esercizi di tiro con pistola o carabina su bersagli fissi o mobili, in movimento, cercando di completare il tutto nel minor tempo possibile e con il massimo punteggio, sempre rispettando le rigide norme di sicurezza.

Trainotti ha preso parte a numerose gare nazionali ed europee negli ultimi anni, distinguendosi per la sua abilità e ottenendo la selezione per la Nazionale Italiana: “Considero questo sport – ha detto a margine dell’incontro in Municipio – un’attività che mi aiuta a mantenere una corretta capacità psicofisica, ma è anche un antistress. Ringrazio mia moglie Antonella, i miei familiari e i miei amici per avermi supportato e sopportato in questa attività. Ringrazio il Sindaco di Fontanafredda per la gradita sorpresa e per il riconoscimento ricevuto” Il Sindaco ha espresso gli auguri dell’amministrazione a Roberto Trainotti, per la prossima competizone mondiale, congratulandosi per i risultati già ottenuti.