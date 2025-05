Il Tagliamento diventa un grande palcoscenico tra sport e natura

Torna la terza edizione di Tagliamento Sport e Natura.

Tagliamento Sport e Natura, in programma dal 9 al 25 maggio fra Codroipo e San Vito al Tagliamento, è una manifestazione unica nella sua concezione: eventi sportivi, culturali e di educazione ambientale compongono il ricco calendario che come i rami intrecciati del Re dei Fiumi Alpini si intersecano con l’obiettivo di valorizzare il Tagliamento e le sue comunità, farne conoscere unicità e fragilità, vivere il fiume in modo rispettoso e coinvolgente, stimolare l’aggregazione e rivitalizzare la comunità di Biauzzo dove si svolgono gli eventi principali.

Tagliamento Sport e Natura è un ecoevento a basso impatto ambientale: i concerti sul greto del fiume sono acustici, l’area di ristoro utilizza solo stoviglie riutilizzabili riducendo così l’uso della plastica, la maggioranza degli eventi si svolge a piedi o in bicicletta, il cui uso viene incentivato con l’obiettivo di alimentare un turismo lento e sostenibile.

La manifestazione, nel 2025 giunta alla sua terza edizione, è voluta e promossa dal Comune di Codroipo e in collaborazione con il Comune di San Vito al Tagliamento, trasformando quello che in passato è stato vissuto come un confine naturale in un fiume che unisce le comunità “di cà e di là da l’aghe”.

Attraverso iniziative sportive, culturali e di sensibilizzazione ambientale, i giovani saranno al centro di questa edizione, con momenti di aggregazione e coinvolgimento diretto nelle attività, trasformeranno il fiume Tagliamento in un simbolo di unione e rinnovamento, rafforzando il legame tra le comunità locali e contribuendo a un modello di sviluppo più sostenibile e partecipato.

Gli eventi.

Fra gli eventi maggiori, martedì 20 maggio alle 20:30 presso la Sala consiliare di Codroipo si terrà un convegno sull’apicoltura come strumento indispensabile per la tutela della biodiversità, con relatori Marco Felettig (Presidente consorzio Apicoltori di Udine) e il professor Francesco Nazzi dell’Università di Udine. Anche sabato 24 maggio si snoderà su due appuntamenti interessanti: il primo, alle 15.00 nella frazione di Biauzzo di Codroipo, riguarderà la visita guidata alla centrale del CAFC (su prenotazione al 0432/824631). Il secondo si terrà alle 20.30 presso la Sala consiliare del Comune di Codroipo e tratterà del rapporto fra il Fiume e le comunità rivierasche, con ospiti di primo rilievo come Angelo Floramo, Chiara Scaini dell’Istituto Nazionale di oceanografia e geofisica di Trieste e Anna Scaini dell’Università di Stoccolma.

Infine, domenica 25 maggio, come da tradizione: i due concerti sul fiume: all’alba a Carbona (San Vito al Tagliamento) dove alle 05.45 del mattino si esibiranno Mina Canfora e Giorgio Parisi; mentre al tramonto a Biauzzo di Codroipo alle 19.30 sarà la volta di Paolo Forte e la sua fisarmonica.

Una manifestazione per unire comunità e territori.

Soddisfazione è stata espressa da Alberto Bernava e Guido Nardini, rispettivamente sindaci di San Vito al Tagliamento e Codroipo. Bernava da parte sua rimarca la profondità della collaborazione fra le due realtà: “questo è un legame che va oltre le amministrazioni comunali e coinvolge ed unisce le comunità sportive e culturali del territorio.



Questa terza edizione vede un coinvolgimento ancora più ampio delle scuole e dedica un’attenzione speciale alla pallavolo: a San Vito con il “Volley in piazza” e a Codroipo con il “Green volley”. “Unendomi alle parole del Sindaco Bernava” afferma Nardini “ho notato che quest’anno il corso del Tagliamento si è spostato verso la riva codroipese: è la libertà del fiume che noi rispettiamo e amiamo. Mi compiaccio di questa unione d’intenti fra Codroipo e San Vito, che si ritrovano per valorizzare lo spirito delle comunità riconoscendosi nel proprio territorio naturale. Un ringraziamento a tutti i volontari e ai Consiglieri comunali Daniele Corsin e Rosario Legname che tengono le fila di questo importante progetto giunto alla sua terza edizione.”