L’azienda friulana Tailor Brand premiata al Vinitaly Design Award

Al Vinitaly Design Award premiato il progetto firmato Tailor Brand per Distilleria Andrea Da Ponte

C’è anche il Friuli tra i protagonisti del Vinitaly Design Award, il riconoscimento dedicato al packaging e al design nell’ambito del Vinitaly, il Salone internazionale del vino e dei distillati organizzato da Veronafiere. A conquistare il trofeo “Black” nella categoria Clear Spirits è stata la “Vecchia Grappa di Prosecco – Collezione Genesi Andrea Da Ponte”, progetto firmato da Tailor Brand per Distilleria Andrea Da Ponte. Si tratta del massimo riconoscimento previsto nelle singole categorie del concorso.

Un riconoscimento al design friulano

Il premio valorizza un progetto che nasce in Friuli Venezia Giulia e che porta al centro l’innovazione nel packaging, ambito sempre più strategico per il settore vitivinicolo e dei distillati. Non più solo elemento estetico, ma leva fondamentale per rafforzare l’identità del prodotto, migliorarne il posizionamento e renderlo immediatamente riconoscibile sui mercati, anche internazionali.

A firmare il lavoro sono Matteo e Giovanni Boscolo, giovani professionisti friulani under 30, autori del progetto sviluppato per l’azienda. Il design è stato realizzato attraverso Tailor Brand, realtà creativa guidata dal padre Ivano Boscolo, confermando così un percorso che unisce competenze familiari e visione contemporanea.

La bottiglia: identità e movimento

Al centro del progetto premiato c’è il design della bottiglia, costruito su un linguaggio essenziale ma fortemente distintivo. Il vetro scuro, quasi nero, è attraversato da una torsione verticale che accompagna tutta la struttura, creando un effetto dinamico e raffinato.



Il tappo dorato e i dettagli metallici dialogano con un’etichetta chiara, dal tratto classico, capace di valorizzare il marchio e il nome del prodotto. Un equilibrio tra innovazione e tradizione che si traduce in un oggetto riconoscibile e di forte impatto visivo.

Le motivazioni della giuria

A certificare il valore del progetto è stata la motivazione ufficiale del premio, che sottolinea “l’elevata qualità progettuale espressa attraverso un design coerente e dettagliato, capace di coniugare riconoscibilità del brand, innovazione tecnica, complessità realizzativa e valore emozionale, distinguendosi nel panorama del packaging contemporaneo nella categoria Clear Spirits”.

Un segnale per il settore

Il riconoscimento ottenuto da Tailor Brand assume un significato che va oltre il singolo progetto. Premia infatti la capacità di giovani professionisti friulani di portare ricerca, innovazione e modernità in un ambito altamente specializzato e cruciale per il mercato internazionale.



In un settore in cui il Made in Italy è già sinonimo di eccellenza, il successo al Vinitaly Design Award conferma il ruolo crescente del design come elemento distintivo e competitivo, capace di valorizzare prodotti e territori anche attraverso il linguaggio visivo.