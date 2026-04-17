Gare di parapendio in arrivo, il Soccorso Alpino si esercita nel recupero di vele e piloti

La scorsa domenica, 12 aprile, il Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia ha organizzato a Osoppo una esercitazione incentrata sulle tecniche di recupero di parapendii e deltaplani su piante di alto fusto.

Si trattava di una esercitazione regionale che ha coinvolto trenta soccorritori provenienti da varie stazioni, per permettere a tutti di migliorare gli approcci e le tecniche di risalita e di soccorso. Quella svoltasi domenica era la prima di due esercitazioni di questo tipo: la seconda si terrà il 30 aprile prossimo.

In questi giorni e nelle settimane a seguire avranno infatti inizio almeno quattro gare che coinvolgeranno sia parapendii che deltaplani nella zona delle Prealpi Giulie e Carniche e, considerato l’aumento di frequentatori di tale disciplina nella nostra regione si è ritenuto opportuno prepararsi ad ogni evenienza.