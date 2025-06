“Una vita da libidine”: Jerry Calà porta a Pradamano 50 anni di musica e comicità

Concert-show di Jerry Calà a Pradamano.

Un mix di musica, comicità e buonumore sarà il protagonista giovedì 19 giugno alle 21 al Riviera Lounge dell’Hotel Villa Riviera di Pradamano (Via dei Boschi, 7): Jerry Calà porta in scena il suo spettacolo “Una vita da libidine”, un concert show che ripercorre cinquant’anni di carriera con ironia e brio.

Organizzato da Vivace Eventi, in collaborazione con The Best Organization e con il patrocinio di Promoturismo FVG, l’evento promette una serata piena di energia, durante la quale il celebre showman e comico riproporrà dal vivo alcune delle più iconiche canzoni dagli anni ’60 a oggi, accompagnato dalla sua storica band: Stefano Sirianni (pianoforte, tastiere e arrangiamenti), Hermes Locatelli (basso) e Sabino Barone (batteria).

Dai cult anni ’80 firmati dai fratelli Vanzina, come “Sapore di mare” e “Vacanze di Natale”, alla tv, Jerry Calà ha saputo reinventarsi per oltre mezzo secolo, alternando recitazione, cabaret e musica con disinvoltura e simpatia. La serata sarà scandita da momenti musicali e gag irresistibili che hanno fatto la storia della comicità italiana.

Il vero punto di forza dello show è l’equilibrio tra musica e risate, con Jerry Calà che coinvolgerà il pubblico in un’atmosfera unica e divertente, facendo sentire ogni spettatore parte dello spettacolo. Si potrà partecipare con diverse formule: cena con spettacolo, apericena con buffet e spettacolo, solo ingresso allo show o infine all’after show con i DJ Miki Perini e Julio Montana.

Per informazioni e prenotazioni:

Telefono 0432 670846

www.vivaceeventi.com