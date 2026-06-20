Chiusure notturne sulla A23 Udine-Tarvisio, stop tra Pontebba e il confine

Chiusure notturne sulla A23 Udine-Tarvisio per consentire le attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra Pontebba e il confine di Stato, in direzione Austria, nelle notti di martedì 23 e mercoledì 24 giugno, con orario dalle 22 alle 4.



Durante la chiusura, il traffico diretto verso il territorio austriaco dovrà obbligatoriamente uscire alla stazione di Pontebba. Non sarà inoltre raggiungibile l’area di servizio Fella est, che si trova proprio nel tratto interessato dai lavori.

Le modifiche alla viabilità

Per i veicoli leggeri diretti verso l’Austria, dopo l’uscita obbligatoria a Pontebba, il percorso alternativo prevede l’immissione sulla SS13 Pontebbana in direzione Tarvisio, fino al valico di Coccau.



Disposizioni diverse, invece, per i mezzi pesanti: dopo l’uscita a Pontebba, dovranno sostare obbligatoriamente presso l’autoporto di Pontebba fino alla riapertura del tratto autostradale.



Autostrade segnala anche la chiusura dell’area di parcheggio La Foresta est, che non sarà accessibile dalle 12 di martedì 23 giugno fino alle 4 di mercoledì 24 giugno.